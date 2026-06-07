https://news.day.az/politics/1839841.html Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО Министерство обороны Азербайджана в воскресенье представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика. Day.Az представляет данный видеоролик:
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана в воскресенье представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика.
Day.Az представляет данный видеоролик:
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