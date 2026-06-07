https://news.day.az/sport/1839922.html Гашим Магомедов вышел в полуфинал Гран-при в Риме Член сборной Азербайджана по таэквондо Гашим Магомедов продолжает успешное выступление на турнире Мирового Гран-при. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 58 кг на соревнованиях в итальянском Риме, одержал три победы подряд.
Гашим Магомедов вышел в полуфинал Гран-при в Риме
Член сборной Азербайджана по таэквондо Гашим Магомедов продолжает успешное выступление на турнире Мирового Гран-при.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш представитель, выступающий в весовой категории до 58 кг на соревнованиях в итальянском Риме, одержал три победы подряд.
Магомедов последовательно победил спортсменов из Италии, Греции и Китая, завоевав путевку в полуфинал. Этим результатом азербайджанский таэквондист гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира.
Отметим, что Гран-при в Риме завершается сегодня. Наряду с Гашимом Магомедовым, Азербайджан на турнире также представляют Джавад Агаев и Эльтадж Гафаров.
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