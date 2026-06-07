Модернизация БТК стала важнейшим прорывом для Среднего коридора

Модернизация Баку-Тбилиси-Карс стала важнейшим прорывом для Среднего коридора.

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"Модернизация железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и увеличение ее пропускной способности до 5 миллионов тонн в год являются важнейшим прорывом в развитии Среднего коридора. Это означает, что маршрут превращается из региональной вспомогательной линии в магистральный транспортный коридор с эффектом масштаба, что значительно смягчает давние узкие места в пропускной способности по обе стороны Каспия. Такое развитие событий повышает общую надежность и коммерческую привлекательность Среднего коридора, предоставляя международным грузовладельцам реальные гарантии пропускной способности", - сказала она.

По ее словам, обновленная железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс создает для Китая и Европы более стабильный и диверсифицированный сухопутный маршрут.

"Для китайских экспортеров, особенно тех, кто торгует высокодобавочной продукцией, она предлагает более сбалансированный с точки зрения времени и стоимости вариант доставки. На фоне неопределенностей, связанных с традиционными морскими перевозками, повышение пропускной способности БТК вносит позитивный вклад в обеспечение устойчивости китайско-европейских цепочек поставок", - сказала Дин Циньпин.

Политолог отметила, что в условиях меняющейся геополитической конъюнктуры Средний коридор действительно ускоряет свое становление в качестве ключевого альтернативного транспортного пути между Азией и Европой.

"Риски на традиционных северных маршрутах и хронические проблемы с заторами на море побуждают международный логистический рынок активно искать надежные альтернативы. Средний коридор, благодаря политической стабильности проходящих через него стран, последовательному улучшению инфраструктуры и гибкости мультимодальных перевозок через Каспий, получает все большее признание на рынке. Его роль как "ключевого альтернативного коридора" уже вполне очевидна", - сказала она.

Дин Циньпин подчеркнула, что Азербайджан играет в развитии всего Среднего коридора незаменимую роль "движущего хаба".

"От первоначального строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс до ее нынешней модернизации Азербайджан внёс значительный вклад не только с точки зрения финансирования, но и в области политической координации и продвижения регионального сотрудничества, демонстрируя стратегическое видение. Баку как крупнейший логистический узел на западном побережье Каспия выполняет ключевую функцию эффективной перевалки грузов с морского транспорта на железнодорожную сеть", - отметила политолог.

По ее мнению, в ближайшие 5-10 лет грузопоток по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и всему Среднему коридору имеет все шансы на устойчивый и значительный рост.

"Для дальнейшего повышения конкурентоспособности странам региона необходимо скоординированно работать по трем направлениям: устранение таможенных "узких мест", увеличение пропускной способности каспийского флота и внедрение унифицированных электронных транспортных накладных. Параллельно странам-участницам коридора следует активизировать совместную маркетинговую деятельность, направленную на международных грузовладельцев, чтобы повысить узнаваемость этого маршрута на рынке. Только синхронное улучшение "жесткой" инфраструктуры и "мягкого" сервиса позволит Среднему коридору полностью раскрыть свой потенциал как одной из ключевых трансевразийских магистралей", - добавила она.

Али Гасымов