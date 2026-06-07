ЦИК Армении представил новые данные по явке

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные о явке на выборах в Национальное собрание.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 14:00 в выборах приняли участие 847 226. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса.

Таким образом, явка на указанное время составила 33,84% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Отмечается, что на парламентских выборах 2021 года в это время проголосовали 695 626 граждан или 26,82%

Голосование на выборах в Национальное собрание Армении продолжается.