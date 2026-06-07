https://news.day.az/world/1839863.html ЦИК Армении представил новые данные по явке Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные о явке на выборах в Национальное собрание. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 14:00 в выборах приняли участие 847 226. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса.
ЦИК Армении представил новые данные по явке
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные о явке на выборах в Национальное собрание.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 14:00 в выборах приняли участие 847 226. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса.
Таким образом, явка на указанное время составила 33,84% от общего числа зарегистрированных избирателей.
Отмечается, что на парламентских выборах 2021 года в это время проголосовали 695 626 граждан или 26,82%
Голосование на выборах в Национальное собрание Армении продолжается.
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