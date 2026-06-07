Стало известно о состоянии пострадавших азербайджанцев в Азовском море

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало информацию о состоянии пострадавших граждан Азербайджана после атаки на суда в Азовском море, передает Day.Az.

"Как сообщалось ранее, сразу после получения информации о гибели и ранении граждан Азербайджана в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море 5 июня сотрудники Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации незамедлительно выехали в район происшествия.

Сотрудники консульского отдела посольства в настоящее время находятся в городе Ейск и оказывают соответствующую консульскую поддержку раненым, а также спасенным гражданам Азербайджана. Состояние пострадавших оценивается как хорошее, некоторых из них планируется выписать из больницы в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых соответствующими структурами Российской Федерации, продолжаются работы по установлению личностей погибших и осуществлению других необходимых процедур.

"Одновременно принимаются необходимые меры по оформлению документов для спасенных граждан Азербайджана, обеспечению их свидетельствами на возвращение и организации их возвращения в страну.

Министерство иностранных дел держит данный вопрос на особом контроле и осуществляет тесную координацию с соответствующими структурами.

Дополнительная информация о личностях погибших и доставке их тел в нашу страну будет предоставлена общественности позднее", - добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что два судна с азербайджанскими моряками атакованы беспилотниками в Азовском море.