https://news.day.az/economy/1839866.html Золото и серебро подешевели на мировых биржах Золото и серебро подешевели на мировых биржах. Как передает Day.Az, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена тройской унции золота снизилась на 139,7 доллара и составила 4 365,3 доллара. Стоимость серебра уменьшилась на 4,87 доллара, составив 69,1 доллара.
Золото и серебро подешевели на мировых биржах
Золото и серебро подешевели на мировых биржах.
Как передает Day.Az, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена тройской унции золота снизилась на 139,7 доллара и составила 4 365,3 доллара.
Стоимость серебра уменьшилась на 4,87 доллара, составив 69,1 доллара.
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