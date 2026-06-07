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Золото и серебро подешевели на мировых биржах

Золото и серебро подешевели на мировых биржах. Как передает Day.Az, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена тройской унции золота снизилась на 139,7 доллара и составила 4 365,3 доллара. Стоимость серебра уменьшилась на 4,87 доллара, составив 69,1 доллара.