В Гюмри задержали раздающих взятки у избирательного участка
Сотрудники Криминальной полиции МВД Армении задержали трех человек по подозрению в подкупе избирателей в Гюмри.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МВД Армении.
Согласно информации, 7 июня в ведомство поступил сигнал о том, что возле одного из избирательных участков Гюмри представители штаба одной из политических сил раздают избирателям деньги.
Оперативные группы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. По подозрению в даче взятки избирателям были задержаны трое человек, которые доставлены в Ширакское областное управление Криминальной полиции.
По данным МВД, у задержанных были обнаружены списки избирателей.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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