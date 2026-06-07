В Гюмри задержали раздающих взятки у избирательного участка

Сотрудники Криминальной полиции МВД Армении задержали трех человек по подозрению в подкупе избирателей в Гюмри.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МВД Армении.

Согласно информации, 7 июня в ведомство поступил сигнал о том, что возле одного из избирательных участков Гюмри представители штаба одной из политических сил раздают избирателям деньги.

Оперативные группы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. По подозрению в даче взятки избирателям были задержаны трое человек, которые доставлены в Ширакское областное управление Криминальной полиции.

По данным МВД, у задержанных были обнаружены списки избирателей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.