В России медведь напал на мужчину во дворе дома

В Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть возле жилых домов и напугал местных жителей. Об этом написал Telegram-канал Amur Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Косолапого заметили рано утром в Тополево - в паре километров от столицы региона. хищник попал в объектив и ушел в сторону микрорайона Поселок Горького", - сообщается в публикации.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Из полученной съемки видно, что медведь вышел из кустов на проезжую часть рядом с жилыми домами и побежал за местным жителем. Однако мужчина забрался на балку, закричал на хищника и таким образом отпугнул его. Позже хищника заметили в районе Хабаровска-2.

По следу дикого зверя сейчас идут специалисты.