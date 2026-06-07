ЕС потеряет огромное количество рабочих мест

В 2026 году Европейский союз (ЕС) может потерять больше миллиона рабочих мест из-за экономических последствий иранского кризиса и усиления глобальной конкуренции. Прогноз Европейской комиссии приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сильнее всего от резкого роста цен на энергоносители, вероятно, пострадают строительство, металлургия, химическая промышленность и транспорт.

Агентство констатировало, что данный прогноз хорошо иллюстрирует проблемы ЕС. Его лидеры пытаются ускорить планы по повышению конкурентоспособности континента, однако блок продолжает отставать от США и Китая, причем темпы отставания постоянно растут.

Отмечается, что после 2022 года ЕС пришлось увеличить расходы на энергоносители, так как он начал снижать зависимость от дешевых российских углеводородов. В 2026 году ситуация ухудшилась после того, как Иран закрыл Ормузский пролив, жизненно важный маршрут для глобальных поставок топлива.

Кроме того, европейские компании испытывают трудности в конкуренции с американскими и китайскими соперниками в области цифровых и экологически чистых технологий, таких как электромобили, солнечные батареи и искусственный интеллект. Из-за этого в сегменте производства аккумуляторов под угрозой сокращения оказалось около 85 тысяч рабочих мест. Для индустрии производства солнечных панелей этот показатель составил почти 60 тысяч.