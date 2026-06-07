https://news.day.az/sport/1839881.html Ирина Зарецка вошла в число лучших каратисток Премьер-лиги WKF Ирина Зарецка вошла в число спортсменов, завоевавших наибольшее количество титулов Grand Winner в Премьер-лиге Всемирной федерации каратэ (WKF). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лидер сборной Азербайджана вошла в топ-13 опубликованного рейтинга. С тремя титулами Grand Winner она разделила девятое место в списке.
Ирина Зарецка вошла в число лучших каратисток Премьер-лиги WKF
Ирина Зарецка вошла в число спортсменов, завоевавших наибольшее количество титулов Grand Winner в Премьер-лиге Всемирной федерации каратэ (WKF).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лидер сборной Азербайджана вошла в топ-13 опубликованного рейтинга. С тремя титулами Grand Winner она разделила девятое место в списке.
Рейтинг был составлен WKF на основе количества наград, завоеванных спортсменами в турнирах Премьер-лиги.
Напомним, что Зарецка является серебряным призером Олимпийских игр 2020, трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой. Она считается одной из самых успешных каратисток в истории азербайджанского спорта.
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