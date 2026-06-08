Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал пресс-конференцию в центральном штабе партии "Гражданский договор" в 02:00.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%