https://news.day.az/world/1839956.html Пашинян созвал пресс-конференцию Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал пресс-конференцию в центральном штабе партии "Гражданский договор" в 02:00. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы.
- "Гражданский договор" - 57,14%
Пашинян созвал пресс-конференцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал пресс-конференцию в центральном штабе партии "Гражданский договор" в 02:00.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.
Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 57,14%
- "Сильная Армения" - 21,43%
- Блок "Армения" - 8,21%
- "Процветающая Армения" - 5,10%
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