Кобахидзе поздравил Пашиняна с победой на выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

Как передает Day.Az, об этом Кобахидзе написал на своей странице в социальной сети X.

"Сердечно поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна и его партию с успехом, достигнутым на выборах. С нетерпением ожидаю продолжения нашего тесного сотрудничества, чтобы ещё больше укрепить стратегическое партнёрство и дружественные отношения между Грузией и Арменией на благо наших народов", - написал он.

Отметим, что по предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Предварительные результаты выборов на основе открытых данных представил Infocom.

Предварительные итоги голосования на данный момент выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 56,4%

- "Сильная Армения" - 26,0%

- Блок "Армения" - 11,0%

- "Процветающая Армения" - 3,2%.