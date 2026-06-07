Кобахидзе поздравил Пашиняна с победой на выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.
Как передает Day.Az, об этом Кобахидзе написал на своей странице в социальной сети X.
"Сердечно поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна и его партию с успехом, достигнутым на выборах. С нетерпением ожидаю продолжения нашего тесного сотрудничества, чтобы ещё больше укрепить стратегическое партнёрство и дружественные отношения между Грузией и Арменией на благо наших народов", - написал он.
Отметим, что по предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Предварительные результаты выборов на основе открытых данных представил Infocom.
Предварительные итоги голосования на данный момент выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 56,4%
- "Сильная Армения" - 26,0%
- Блок "Армения" - 11,0%
- "Процветающая Армения" - 3,2%.
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