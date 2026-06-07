Автор: Акпер Гасанов

В Армении завершились очередные выборы в Национальное Собрание 9-го созыва. С 08.00 по местному времени по всей территории соседней республики открылись 2005 избирательных участков. В выборах участвовали 18 политических сил - 2 блока и 16 партий: партия реформистов. Названия многих из них ничего не скажут читателям не из Армении.

Вот, например, сложно понять, что из себя представляет Меритократическая партия Армении или партия "Кочари - национальное возрождение и пробуждение нации". Последняя, замечу, не имеет никакого отношения к персоне бывшего карабахского сепаратиста , второго президента Армении Роберта Кочаряна. Он возглавил блок партий "Армения".

И он претендовал на победу на этих выборах очень страстно, попутно утверждая, что победа партии "Гражданский договор" будет катастрофой для Армении. Соврал, конечно. выдав личную катастрофу за катастрофу страны, которую он так долго грабил. Также рвался к власти в Армении и российско-армянский олигарх Самвел Карапетян, более известный в РА как "Само Калужский". Он возглавил блок "Сильная Армения".

В чем была ее "сила"? В предвыборных взятках. По версии армянского следствия, более 100 жителей общины Арташат получили деньги за поддержку кандидата именно от этого блока на выборах. Суммы выплат, как утверждает Следственный комитет Армении, варьировались от 100 до 500 тысяч драмов (примерно от 270 до 1360 долларов США). В рамках расследования полиция задержала более 40 человек, которых подозревают в получении вознаграждения за голосование. И это был всего лишь один эпизод. Всего их были десятки.

Да, чуть не забыл, рвался добиться смены власти в стране и осужденный в советское время за изнасилование, а ныне олигарх Гагик Царукян, по кличке "Тупой Гаго". Итоги нынешних выборов доказали обоснованность ношения им такого прозвища. Лидер партии "Процветающая Армения", которую правильнее было бы называть "Процветающий Гагик" снова просчитался. И теперь он, как и Роберт Кочарян и Самвел Карапетян будут до утра истерить, утверждая, что итоги выборов были "сфальсифицированы".

Собственно, мы уже слышим такого рода лживые утверждения от такого трагикомического персонажа, как Серж Саргсян. Экс-президент РА, отправленный в результате "шашлычной революции" в пешее эротическое путешествие, возглавляет РПА, которая вовсе не участвовала в нынешних выборах, понимая поистине позорный результат , который она получит. Тем не менее, Саргсян не постеснялся заявить, что в период егго правления фальсификаций на выборах не было. Какой-то совсем не смешной анекдот получился у пропахшего нафталином лузера.

Впрочем, повеселить сумел не только Сержик Азатович. Лидер партии "Крылья единства", бывший армянский омбудсман Арман Татоян, кого в Армении иронично кличут "Сержиковичем" по причине покровительства, которое ему оказывал Саргсян, и вовсе преждевременно изрек: "Мы побеждаем!". Как заметили армянские СМИ, к такому умозаключению он пришел через 48 минут пребывания на Винном фестивале.

Как тут не вспомнить героя кинокомедии "Бриллиантовая рука", который, глядя на уводимого милиционерами алкоголика, произнес: "На его месте должен был быть я". На что получил резонный ответ: "Напьешься - будешь!". Татояну, как и всем оппонентам действующей армянской власти, действительно остается теперь только напиться с горя армянским коньяком, который все равно в Россию не пускают.

Дело в том, что возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия "Гражданский договор" получает 56,7% голосов на парламентских выборах. Об этом сообщает партийный интернет-ресурс Civic News со ссылкой на данные экзит-полов. По данным ресурса, партия российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 17,5%.

Конечно, будут и иные данные экзит-полов. Будут, в конце концов, и иные предварительные и окончательные итоги нынешних парламентских выборов. Но, собственно говоря, уже сейчас понятна тенденция. Граждане Армении, в своем подавляющем большинстве проголосовали за действующую власть, за правящую партию, за курс на мирное сосуществование с Азербайджаном и Турцией. И это - радует.