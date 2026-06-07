https://news.day.az/society/1839933.html В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей - ФОТО - ВИДЕО В Баку завершился фестиваль Classics & Supercars, который проходил 6 и 7 июня на территории Приморского национального парка и был организован совместно Автомобильной федерацией Азербайджана (ААФ) и компанией Nazar Holdings. Как сообщает Day.Az, в рамках фестиваля были представлены классические автомобили, спортивные машины и суперкары.
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей - ФОТО - ВИДЕО
В Баку завершился фестиваль Classics & Supercars, который проходил 6 и 7 июня на территории Приморского национального парка и был организован совместно Автомобильной федерацией Азербайджана (ААФ) и компанией Nazar Holdings.
Как сообщает Day.Az, в рамках фестиваля были представлены классические автомобили, спортивные машины и суперкары.
Посетители получили возможность увидеть автомобили из коллекции Автомобильной федерацией Азербайджана, а также транспортные средства владельцев, зарегистрировавшихся для участия в мероприятии.
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