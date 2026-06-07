ЦИК Армении огласил результаты голосования госслужащих за рубежом
ЦИК Армении опубликовал результаты электронного голосования госслужащих за рубежом и их семей.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, право на него имели 537 человек, из которых проголосовали 410, 22 бюллетеня были признаны недействительными.
Голоса распределились так:
Партия "Гражданский договор" - 330
Блоки "Сильная Армения" и "Крылья единства" - по 13 голосов
Блок "Армения" - 8
Партия "Против всех" - 5
Партия "Республика" - 4
"Процветающая Армения" и "Меритократическая партия Армении" - по 5 голосов
Партия "Республика" - 4
Партия "Новая сила" - 3
"Демократическое объединение", "Демократия, закон и дисциплина" и "Просвещенная Армения" - по 1 голосу
"Процветающая Армения" - 5.
Другие партии из списка не получили голосов избирателей.
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