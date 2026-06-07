ЦИК Армении огласил результаты голосования госслужащих за рубежом

ЦИК Армении опубликовал результаты электронного голосования госслужащих за рубежом и их семей.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, право на него имели 537 человек, из которых проголосовали 410, 22 бюллетеня были признаны недействительными.

Голоса распределились так:

Партия "Гражданский договор" - 330

Блоки "Сильная Армения" и "Крылья единства" - по 13 голосов

Блок "Армения" - 8

Партия "Против всех" - 5

Партия "Республика" - 4

"Процветающая Армения" и "Меритократическая партия Армении" - по 5 голосов

Партия "Республика" - 4

Партия "Новая сила" - 3

"Демократическое объединение", "Демократия, закон и дисциплина" и "Просвещенная Армения" - по 1 голосу

"Процветающая Армения" - 5.

Другие партии из списка не получили голосов избирателей.