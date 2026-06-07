Автор: Мехти Ахмедзаде

Европейский союз годами говорит языком процедур, стандартов, согласований и общих правил. Брюссель убеждает всех, что европейский рынок устроен строго: каждое решение проходит через сложный механизм, каждая страна имеет голос, каждый товар должен соответствовать нормам. Однако ситуация вокруг Армении показала совсем другую картину. Когда политическая цель становится важнее правил, европейская бюрократия внезапно ускоряется, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен действует так, словно весь ЕС сведен к ее личному кабинету.

После начала войны ЕС открыл для Украины торговые послабления, включая доступ украинской сельхозпродукции на европейский рынок. Этот шаг быстро вызвал серьезное недовольство внутри самого Евросоюза. Фермеры в Польше, Венгрии, Словакии и других странах заявляли, что украинское зерно и другая продукция давят на цены и бьют по европейским производителям. В 2023-2024 годах протесты фермеров стали одним из самых болезненных внутренних вопросов ЕС. Польские фермеры блокировали границу с Украиной, а несколько стран вводили ограничения на украинский импорт.

Еврокомиссия в итоге начала возвращать ограничительные механизмы. В 2024 году ЕС применял так называемый экстренный тормоз по отдельным украинским товарам, включая сахар, овес и яйца. В 2025 году Евросоюз вернул квоты на украинскую пшеницу и ячмень, завершив период более широких военных послаблений для Киева. Все это подавалось как забота о европейских фермерах, защита внутреннего рынка и необходимость баланса между поддержкой Украины и интересами стран ЕС.

Теперь та же Европа демонстрирует иной подход. После ограничений России против армянской продукции Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки для Армении. По ее словам, пакет включает немедленную финансовую помощь на сумму более 50 млн евро, а также дальнейшие меры. В публикациях о решении также указывается, что поддержка должна включать облегчение торговли для отдельных армянских товаров, прежде всего агропродовольственной продукции.

ЕС десятилетиями строил образ пространства строгих норм. Даже рынок фруктов и овощей регулируется отдельными маркетинговыми стандартами. Еврокомиссия прямо указывает, что свежие фрукты и овощи могут продаваться только при соблюдении требований к качеству, товарному виду и указанию страны происхождения. Проверки соответствия обязательны на разных этапах торговли, включая импорт, экспорт и розницу. Для ряда продуктов существуют специальные стандарты: яблоки, цитрусовые, киви, персики, груши, клубника, сладкий перец, виноград, томаты, бананы и другие.

Именно поэтому решение по Армении особенно показательно. В обычной ситуации европейские структуры говорят о сертификации, происхождении, качестве, рыночной конкуренции, санитарных требованиях и защите потребителя. Когда вопрос касается Армении, на первый план выходит политическая срочность. Еврокомиссия сама определяет, где нужны долгие согласования, а где можно объявить готовый курс через заявление главы ведомства.

Так рождается диктатура фон дер Ляйен. Она проявляется в захвате политической инициативы внутри бюрократической системы. Формально ЕС остается объединением государств, институтов и процедур, однако решения по важным вопросам все чаще исходят из узкого политического центра в Брюсселе. История с Арменией показывает именно эту модель: финансовая помощь, торговые послабления и политический сигнал оформляются вокруг заявления Урсулы фон дер Ляйен.

Отдельный пласт этой истории связан с влиянием армянского лобби в Европе. Азербайджанские СМИ уже писали о скандале вокруг бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо. В частности, говорилось о видеозаписях с участием Окампо и его сына, обсуждении кампании против Азербайджана, попытках повлиять на европейские решения и роли армянского лобби. В одном из материалов указывалось, что обсуждались планы относительно премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возможности повлиять на разрыв сделок ЕС с Азербайджаном. В материалах также упоминался Жозеп Боррель, чьи люди выполняли заказы Окампо. То есть система, выстроенная вокруг фрау Урсулы, зашла настолько далеко, что Евросоюзу уже фактически диктуют условия через внутренних проводников влияния. Чужая политическая повестка попадает в европейские институты, после чего свои люди внутри этой системы начинают ее исполнять. Одни формируют нужный фон, другие продвигают решения, третьи обеспечивают политическое прикрытие. В итоге Брюссель превращается в площадку, где решения принимаются под давлением лоббистских групп, а европейские структуры используются для обслуживания чужих интересов.

Армянское лобби давно работает в европейских структурах, использует гуманитарную риторику, правозащитные лозунги и контакты с влиятельными фигурами. Окампо стал одним из символов этой системы. Его связи и заявления вокруг Борреля, а также косвенное давление на европейский политический круг, включая Урсулу фон дер Ляйен и Роберту Метсолу, показывают, как частные интересы проникают в решения ЕС.

История с армянской продукцией и 50 млн евро помощи стала очередным примером. Для Украины - квоты, споры, протесты фермеров и ограничения. Для Армении - ускоренная помощь, открытые двери и личная политическая воля фрау Урсулы. Такой разрыв разрушает миф о равном подходе ЕС к партнерам и показывает, как европейские правила работают выборочно.