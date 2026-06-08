Гашим Магомедов завоевал бронзовую медаль в Риме

В Риме на турнире Гран-при по таэквондо представитель сборной Азербайджана Гашим Магомедов (58 кг) завоевал бронзовую медаль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на пути к медали спортсмен победил соперников из Италии, Греции и Китая.

Отмечается, что Магомедов был приглашен на турнир на основании рейтинга Всемирной федерации таэквондо (WT). Серия Гран-при считается одним из самых престижных соревнований в мировом таэквондо и приносит спортсменам очки как в мировой рейтинг, так и в олимпийскую квалификацию.