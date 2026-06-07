В Армении выявили ряд нарушений, связанных с блоком Карапетяна

Правоохранительные органы Армении сообщили о нескольких нарушениях, связанных с деятельностью блока партий "Сильная Армения", возглавляемого Самвелом Карапетяном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Следственном комитете сообщили, что доверенное лицо блока А. Х. было задержано по подозрению в воспрепятствовании осуществлению избирательного права. По версии следствия, он направлял группу граждан голосовать за политическую силу под определенным номером в бюллетене. В отношении задержанного возбуждено уголовное производство, ведется предварительное следствие.

В свою очередь, Антикоррупционный комитет Армении заявил о выявлении еще одного предполагаемого нарушения. По данным ведомства, сторонники блока "Сильная Армения" совместно с другими лицами обещали супружеской паре - гражданам Армении, проживающим в России, содействие в освобождении и переводе в Армению их сыновей, осужденных в России по делу о хранении наркотиков. Условием назывались голосование в пользу блока на выборах в Национальное собрание и привлечение других избирателей.

В рамках расследования были задержаны несколько человек и проведены необходимые процессуальные действия. По обоим эпизодам продолжается предварительное следствие.