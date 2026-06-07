Трамп заявил о близости соглашения между США и Ираном

США и Иран находятся на финальной стадии переговоров по возможному соглашению, однако Вашингтон по-прежнему настаивает на отказе Тегерана от развития ядерной программы и не намерен сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, стороны вплотную приблизились к заключению сделки, а оставшиеся разногласия касаются лишь нескольких вопросов, которые, по оценке американского лидера, не являются принципиальными.

В то же время Трамп отметил, что США не исключают силовой сценарий в отношении Ирана, если Тегеран не пойдет на уступки по вопросам своей ядерной программы.