Народ Армении выбрал мир, я надеюсь на позитивный отклик из Баку и Анкары

Народ Армении выбрал мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе пресс-конференции для журналистов в офисе партии "Гражданский договор".

"Посыл остается прежним: народ Армении проголосовал за мир, региональное процветание и региональное сотрудничество. Я надеюсь, что это встретит позитивный отклик как со стороны Турции, так и со стороны Азербайджана", - сказал он на брифинге.

По словам Пашиняна, необходимо институционализировать мир между Арменией и Азербайджаном.

"Нам также нужно открыть границу с Турцией - точнее, Турция должна открыть границу. Разумеется, необходимо и установление дипломатических отношений. Что касается Азербайджана, то, как вы знаете, мы парафировали мирное соглашение. Следующий шаг - его подписание", - добавил он.

Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 420 избирательных участках.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%