Трамп заявил о намерении отговорить Нетаньяху от удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп намерен немедленно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал израильским СМИ.

По его словам, он намерен убедить израильского премьера воздержаться от удара по Ирану в ответ на ракетный обстрел территории Израиля.

"Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему, чтобы он не наносил удар по Ирану в ответ", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Иран запустил ракеты по территории Израиля.