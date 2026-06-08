https://news.day.az/world/1839961.html Трамп заявил о намерении отговорить Нетаньяху от удара по Ирану Президент США Дональд Трамп намерен немедленно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал израильским СМИ. По его словам, он намерен убедить израильского премьера воздержаться от удара по Ирану в ответ на ракетный обстрел территории Израиля.
Трамп заявил о намерении отговорить Нетаньяху от удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп намерен немедленно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал израильским СМИ.
По его словам, он намерен убедить израильского премьера воздержаться от удара по Ирану в ответ на ракетный обстрел территории Израиля.
"Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему, чтобы он не наносил удар по Ирану в ответ", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что Иран запустил ракеты по территории Израиля.
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