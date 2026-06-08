В партии Пашиняна посчитали очень удовлетворительными предварительные результаты голосования

Члены партии "Гражданский договор" в штабе партии следят за подведением итогов голосования на состоявшихся в Армении парламентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, руководитель администрации премьер-министра, глава предвыборного штаба партии "Гражданский договор" Араик Арутюнян опубликовал видеозапись, в которой отмечает, что предварительные результаты голосования очень удовлетворительные.

"Сейчас мы находимся в штабе партии "Гражданский договор", где подводим итоги голосования. Предварительные результаты очень удовлетворительные, и я думаю, что мы продолжим в том же духе и получим большинство. Подсчёт голосов всё ещё продолжается, но я не думаю, что цифры претерпят сильные изменения", - сказал Арутюнян.

В видеозаписи мнениями о предварительных результатах голосования поделилась также группа членов партии "Гражданский договор", которые тоже следят за подсчётом голосов в штабе. По их мнению, "Гражданский договор" одерживает уверенную победу.

Отметим, что 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Спустя некоторое время Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание. Затем ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%