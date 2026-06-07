Первые экзит-полы отдают победу партии Пашиняна

На парламентских выборах в Армении лидирует партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Армении Никол Пашинян, набирая 56,7% голосов избирателей.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных по заказу правящей партии Армении.

По информации ресурса, партия "Сильная Армения", возглавляемая Самвелом Карапетяном, получает 17,5% голосов.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоговые данные о явке на выборах в Национальное собрание.

По состоянию на 20:00 в выборах приняли участие 1 476 597 человек. Всего в списки избирателей включены 2 505 102 гражданина, обладающих правом голоса. Таким образом, явка по итогам закрытия участков составила 58,97% от общего числа зарегистрированных избирателей.