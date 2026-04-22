Директор еще одной больницы в Баку освобожден от должности

Директор Сабунчинского медицинского центра Нуренгиз Баширова освобождена от занимаемой должности. Как передает Day.Az, она подтвердила порталу Bakupost.az, что написала заявление об увольнении. "Дальнейшее решение примет TƏBİB", - заявила Н.Баширова. Отметим, что Нуренгиз Баширова занимала эту должность с 2023 года.