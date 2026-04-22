Директор еще одной больницы в Баку освобожден от должности
Директор Сабунчинского медицинского центра Нуренгиз Баширова освобождена от занимаемой должности.
Как передает Day.Az, она подтвердила порталу Bakupost.az, что написала заявление об увольнении.
"Дальнейшее решение примет TƏBİB", - заявила Н.Баширова.
Отметим, что Нуренгиз Баширова занимала эту должность с 2023 года.
Напомним, что сегодня также было подтверждено увольнение директора Клинического медицинского центра Кенуля Алекперова и директора "Ени клиника" Барата Юсубова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре