Директор еще одной больницы в Баку освобожден от должности

Директор Сабунчинского медицинского центра Нуренгиз Баширова освобождена от занимаемой должности.

Как передает Day.Az, она подтвердила порталу Bakupost.az, что написала заявление об увольнении.

"Дальнейшее решение примет TƏBİB", - заявила Н.Баширова.

Отметим, что Нуренгиз Баширова занимала эту должность с 2023 года.

Напомним, что сегодня также было подтверждено увольнение директора Клинического медицинского центра Кенуля Алекперова и директора "Ени клиника" Барата Юсубова.