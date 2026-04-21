Работа метрополитена будет восстановлена в течение часа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13:08
Работа бакинского метрополитена будет восстановлена в течение ближайшего часа.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе бакинского метро.
"В настоящее время принимаются оперативные меры по устранению неисправности, возникшей в подаче высокого напряжения на контактный рельс. В течение ближайшего часа работа метрополитена будет восстановлена. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в пресс-службе.
12:35
На всех станциях бакинского метрополитена временно ограничен вход пассажиров.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе бакинского метро.
По предварительной информации, сегодня около 12:10 на перегоне "Улдуз - Нариман Нариманов" возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс.
В целях безопасности проводится эвакуация пассажиров на станциях "Улдуз" и "Нариман Нариманов". В связи с этим ограничено движение поездов в направлении "Нариман Нариманов" - "Ахмедлы".
Также было отмечено, что жизни сотрудников метро и пассажиров ничего не угрожает. В настоящее время продолжаются работы по устранению технической неисправности.
"Пассажиры поездов, остановившихся в тоннеле на участке "Гара Гараев" - "Нариман Нариманов", были безопасно эвакуированы", - добавили в пресс-службе.
