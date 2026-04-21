Еврокомиссия захотела увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы в 10 раз - до €131 млрд по сравнению с €13 млрд в предыдущем. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В предстоящих переговорах [о новом рамочном семилетнем бюджете ЕС] я призываю вас твердо защищать позиции по обороне и космосу, помня о вызовах, которые стоят перед нами, недопустимы никакие размены, никакие компромиссы. €131 млрд - это абсолютный минимум", - заявил Кубилюс, обращаясь к евродепутатам.

Кубилюс призвал страны ЕС начать производить больше оружия, чем Россия. Он также заявил, что, несмотря на все усилия ЕС, по производству артиллерийских снарядов и ракет Россия сегодня обгоняет все страны Евросоюза вместе взятые.

В семилетнем бюджетном плане ЕС на 2020-2027 годы вообще не было отдельной военной статьи. Это был последний семилетний бюджет мирного, или "старого" Евросоюза, как многие его называют теперь в Брюсселе. Единственный внебюджетный фонд, который предполагал возможность военных расходов - Европейский фонд мира, объем которого на этот период был заложен на уровне €13 млрд. Эти деньги Брюссель потратил уже в 2023 году, начав с первых месяцев СВО закупать на них оружие для Украины.