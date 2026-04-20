В Ясамальском районе произошел инцидент, связанный с конфликтом между подростками. Подросток 2010 года рождения облил спиртом другого ученика 2011 года рождения и поджег его зажигалкой.

Пострадавший получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подозреваемый в совершении данного происшествия был задержан сотрудниками полиции.

В ответ на запрос AПA, в TƏBİB сообщили, что сегодня около 10:15 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из школы №286, после чего на место выехала бригада скорой помощи.

"Мальчик 2011 года рождения был госпитализирован в Ожоговый центр Наримановского медицинского центра с ожогами II-III степени на различных участках тела. Ему был поставлен диагноз: термический ожог. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое", - сообщили в TƏBİB.

На данный момент по факту инцидента проводится расследование.