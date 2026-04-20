Трамп о новом соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое соглашение с Ираном будет значительно лучше предыдущего ядерного договора.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, соглашение, подписанное при Бараке Обаме и Джо Байдене и известное как "иранская ядерная сделка", было одним из самых неудачных с точки зрения безопасности США.

Трамп отметил, что тот договор фактически открывал Ирану путь к созданию ядерного оружия, тогда как нынешняя работа над новым соглашением не допустит этого.

Он также заявил, что если бы не отменил ту сделку, ядерное оружие могло бы быть использовано против Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке.

По словам президента США, новое соглашение в случае его достижения обеспечит безопасность и стабильность не только Израилю и региону, но также Европе и всему миру.

Трамп добавил, что такой договор будет положительно воспринят международным сообществом и заменит "годы унижения и неудач" предыдущего периода.