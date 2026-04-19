3000 свечей и триумф Эльвина Ходжа Ганиева в Турции – одного из лучших скрипачей современности

В Культурном центре Ататюрка в Стамбуле состоялся потрясающий вечер классической музыки - симфонический гала-концерт при свечах "Sibelius & Şehrazad", который стал одним из самых ярких культурных событий сезона и ознаменован триумфом азербайджанского скрипача-виртуоза Эльвина Ходжа Ганиева.

Зал Türk Telekom Opera был озарен светом 3000 свечей, превращая сцену в завораживающее пространство, где музыка и свет слились в единое эмоциональное полотно. Концерт стал настоящим аудиовизуальным спектаклем, а формат "при свечах" оказался не просто эффектным решением, а важной частью концепции - он позволил зрителям по-новому услышать оркестр, прочувствовать нюансы звучания и полностью погрузиться в происходящее.

В этой почти магической атмосфере на сцену вышли заслуженный артист Азербайджана Эльвин Ходжа Ганиев и Стамбульский филармонический оркестр под управлением Маэстро Орчуна Орчунсела.

Уже в первой части вечера Эльвин Ходжа Ганиев продемонстрировал высочайший уровень мастерства, исполнив Концерт для скрипки ре минор Op.47 Жан Сибелиус. Его игра - мощная, драматичная и безупречно точная - буквально захватила зал, вызвав бурю аплодисментов и восторженные отклики публики.

Во второй части концерта оркестр с блеском представил симфоническую сюиту "Шехеразада" (op. 35) Николая Римского-Корсакова. Под руководством Маэстро Орчуна Орчунсела музыка зазвучала особенно масштабно и выразительно, а в сочетании с мягким светом тысяч свечей превратилась в настоящую музыкальную легенду, ожившую на сцене.

Перед началом концерта председатель Стамбульского филармонического общества Атилла Туна подчеркнул, что уже 80 лет организация неустанно служит развитию академической музыки, и этот вечер стал ярким подтверждением ее миссии.

Финал концерта обернулся подлинной феерией. Зал взорвался нескончаемыми овациями - зрители аплодировали стоя, не желая отпускать артистов и вновь вызывая их на бис. Турецкие СМИ широко осветили этот вечер, отметив его исключительный уровень и назвав выступление Эльвина Ходжи Ганиева событием мирового масштаба. А специалисты уже сегодня называют виртуоза одним из лучших скрипачей современности

Этот концерт, который прошел с аншлагом, став не просто частью культурной афиши Стамбула, а настоящим торжеством искусства, когда музыка и мастерство достигает своей высшей точки.