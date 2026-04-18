Какой будет погода в Азербайджане завтра?

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 19-24° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджан ожидаются временами осадки. В отдельных местах они могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы, град, а в горах - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах будет временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 8-11°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью 2-7°, днем - 13-18° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az