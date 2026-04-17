Летом в Баку пройдет грандиозное шоу "Ледовый цирк Москвы"

В Баку пройдет одно из самых масштабных и зрелищных событий летнего сезона - в Circus Sea Breeze будет представлено международное шоу "Ледовый цирк Москвы", которое объединяет искусство цирка и магию ледовой сцены, сообщили Day.Az организаторы.

С 30 мая по 30 августа арена Circus Sea Breeze впервые превратится в уникальное ледовое пространство, где зрители смогут увидеть впечатляющую постановку, созданную по стандартам ведущих мировых площадок.

В программе - выступления артистов международного уровня: именитые акробаты, воздушные гимнасты и мастера циркового искусства. Зрителей ждут сложнейшие трюки на льду, захватывающие полёты под куполом, безупречная синхронность и динамичная режиссура, создающая эффект полного погружения в происходящее.

Особое внимание уделено визуальной составляющей шоу: дизайнерские костюмы, современное световое оформление и тщательно выстроенная сценография превращают каждое выступление в полноценный театральный спектакль.

Ледовое шоу вдохновлено эстетикой северных пейзажей и переносит зрителей в атмосферу холода, движения и эмоций, создавая уникальный контраст с летним сезоном на побережье Каспийского моря.

"Ледовый цирк Москвы" - это не просто цирковая программа, а событие, которое формирует культурную повестку сезона и задаёт новый уровень летних развлечений в Баку.

Шоу будет представлено ограниченное время - с 30 мая по 30 августа - исключительно на арене Circus Sea Breeze.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iTicket.az:

