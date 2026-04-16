В этих селах Загатальского района временно не будет газа

В Загатальском районе 17 апреля с 11:00 будет временно прекращена подача газа в селах Мухах и Зейем - в общей сложности для 1 685 абонентов.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Загатальское региональное управление газового хозяйства.

Отмечается, что отключение связано с переносом газопровода диаметром 40 мм, проходящего перед частным жилым домом в селе Мухах.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено.