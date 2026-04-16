Президент Ливана назвал ключевое условие для прямых переговоров с Израилем
Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что установление режима прекращения огня является ключевым условием для начала прямых переговоров с Израилем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Jazeera, Аун подчеркнул, что именно прекращение огня станет основой для будущих переговоров.
Президент отметил, что правительство Ливана заинтересовано в прекращении эскалации насилия, особенно на юге страны и в других ее регионах.
Аун добавил, что в переговорах с Израилем примут участие исключительно представители ливанского правительства.
"Вывод израильских войск с территории Ливана - важный шаг для стабилизации ситуации и укрепления режима прекращения огня. На международно признанных границах должна быть размещена ливанская армия", - заключил он.
Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне состоялась встреча послов Израиля и Ливана, организованная госсекретарем США Рубио.
