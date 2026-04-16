Президент Ливана назвал ключевое условие для прямых переговоров с Израилем

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что установление режима прекращения огня является ключевым условием для начала прямых переговоров с Израилем.

Аун подчеркнул, что именно прекращение огня станет основой для будущих переговоров.

Президент отметил, что правительство Ливана заинтересовано в прекращении эскалации насилия, особенно на юге страны и в других ее регионах.

Аун добавил, что в переговорах с Израилем примут участие исключительно представители ливанского правительства.

"Вывод израильских войск с территории Ливана - важный шаг для стабилизации ситуации и укрепления режима прекращения огня. На международно признанных границах должна быть размещена ливанская армия", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что в Вашингтоне состоялась встреча послов Израиля и Ливана, организованная госсекретарем США Рубио.