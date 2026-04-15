Кризис в Ормузском проливе

Автор: Ибрагим Алиев

На фоне войны вокруг Ирана и резкого роста рисков в Ормузском проливе мировая логистика снова проходит жесткую проверку. Когда один из ключевых морских узлов планеты начинает работать в режиме постоянной угрозы, внимание крупных игроков быстро смещается к тем странам, которые способны предложить более устойчивые сухопутные и энергетические маршруты. Именно в этой точке в фокусе оказывается Азербайджан - страна, чье значение сегодня измеряется уже не только собственными ресурсами, но и способностью связывать между собой Восток и Запад.

Напомним, что через Ормуз до недавнего времени проходило около пятой части мировой торговли нефтью и СПГ, а нынешняя эскалация уже вызвала скачок цен на нефть, задержки поставок и резкое сокращение прохода судов.

Анализируя ситуацию, The Washington Times отмечает усиление интереса к Каспийскому региону, где Азербайджан рассматривается как один из источников дополнительных объемов нефти и как звено маршрута, ведущих в обход наиболее уязвимых направлений. Логика здесь предельно понятна: любой кризис в Ормузе автоматически повышает цену надежности, а надежность сегодня становится отдельным стратегическим товаром. Для Азербайджана это окно возможностей, которое открывается на пересечении энергетики, транзита и геополитики.

Азербайджан - не просто поставщик сырья. За последние годы Баку выстроил инфраструктуру, которая позволяет говорить о стране как о полноценном узле евразийской связности. Баку-Тбилиси-Джейхан остается главным экспортным нефтепроводом страны. По данным BP, в 2025 году через БТД было отгружено около 207 миллионов баррелей нефти, а сам маршрут сохраняет пропускную способность в 1,2 миллиона баррелей в сутки. Параллельно Южный газовый коридор укрепил позиции Азербайджана на европейском рынке, а поставки азербайджанского газа уже охватывают все большее число стран, включая новые направления в Центральной Европе.

Важнейшее значение имеет и Срединный коридор, который связывает Китай и Центральную Азию с Европой через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. На фоне военных рисков на Ближнем Востоке и прежних проблем северного маршрута через Россию этот путь перестал восприниматься как резервный. Европейская комиссия в феврале прямо назвала Транскаспийский транспортный коридор надежной альтернативой для торговли с Азией, а профильная структура TITR фиксирует именно такую конфигурацию маршрута: через Казахстан, Каспий, Азербайджан и далее на европейское направление. Казахстан здесь остается важным партнером по каспийской связке, однако политический и инфраструктурный центр южнокавказского участка маршрута расположен именно в Азербайджане.

Отдельная причина роста интереса к Баку связана с вопросами безопасности. Азербайджан находится в зоне, где пересекаются интересы Ирана, Турции, России, Запада и стран Центральной Азии. В условиях, когда традиционные каналы поставок и транзита оказываются под давлением, ценность приобретают государства с работающей инфраструктурой, предсказуемой внешней политикой и способностью удерживать баланс в крайне жесткой среде. Именно поэтому разговор об Азербайджане сегодня выходит далеко за рамки энергетики. Речь уже идет о логистической устойчивости Европы, о диверсификации поставок и о новой архитектуре евразийских маршрутов.

На этом фоне усиливается и американское внимание. В январе Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что в Баку ожидают от Конгресса отмены 907-й поправки.

"...мы ожидаем, что администрация Трампа, используя свои возможности, сможет убедить членов Конгресса, особенно членов Республиканской партии, в необходимости полной отмены этой поправки. И у нас есть достаточно оснований на это надеяться", - сказал тогда глава государства.

Сам факт возвращения этой темы в активную повестку показывает, что старые политические ограничения все хуже сочетаются с новой реальностью, в которой Азербайджан рассматривается как важный партнер по энергетике, транзиту и региональной стабильности. В начале 2026 года Баку принял с визитом вице-президента США Джей Ди Вэнса, что стало одним из самых заметных подтверждений еще большей активизации контактов между Азербайджаном и Вашингтоном.

Иными словами, сегодня интерес к Азербайджану усиливается по вполне конкретной причине: страна предлагает миру работающий маршрут в период, когда слишком многое вокруг перестало работать предсказуемо. Ормузский кризис лишь ускорил этот процесс и сделал его более заметным. Чем дольше сохраняется напряженность вокруг иранского направления, тем выше будет спрос на азербайджанские возможности - от нефти и газа до портов, железных дорог и транзитной координации. В международной политике именно такие моменты меняют вес стран. Азербайджан входит в этот период с уже готовой инфраструктурой, понятной стратегией и растущим внешним спросом на свою роль.