Азербайджан достиг высоких показателей в международной оценке по защите конфиденциальности данных

"Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей" утвердил итоговый доклад об оценке уровня "защиты конфиденциальности и секретности обмена информацией". Итоговый отчет отражает высокие результаты, достигнутые Азербайджанской Республикой.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

"Этот результат еще раз доказывает, что наша страна обладает цифровой инфраструктурой, отвечающей самым современным международным стандартам кибербезопасности", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что Глобальный форум регулярно оценивает уровень обеспечения конфиденциальности и защиты частной информации в странах-членах. В целях проверки ситуации в соответствующей сфере в Азербайджане в феврале прошлого года состоялся визит оценщиков организации в страну. В ходе процесса оценки эксперты подробно рассмотрели меры, принятые в направлении обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности, соответствие внутренних процедур международным стандартам, а также деятельность "Центра операций по безопасности" (SOC). Деятельность SOC была оценена особенно высоко с точки зрения защиты данных от кибервмешательств в режиме 24/7 и устойчивости цифровой экосистемы.

Азербайджанская Республика, вступив в Глобальный форум 26 февраля 2013 года, обязалась участвовать в международном процессе оценки в этой области.

"Результаты оценки еще раз подтверждают, что в нашей стране сформирована надежная, безопасная и высокозащищенная от киберугроз система в сфере международного обмена информацией в налоговых целях. Это также имеет большое значение с точки зрения выполнения международных обязательств, укрепления взаимного доверия и обеспечения деятельности в соответствии с международными стандартами кибербезопасности, гарантирующими защиту цифровых данных. Азербайджан будет и впредь последовательно применять международные стандарты в направлении обеспечения прозрачности в налоговых целях, применения передовых технологий цифровой безопасности и защиты конфиденциальности", - отмечается в сообщении.