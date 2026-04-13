Переговоры Ирана и США могут возобновиться - названа дата
Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США, предположительно, состоится в Исламабаде 16 апреля.
Как передает Day.Az, об этом сообщил внештатный автор журнала The Atlantic Араш Азизи в соцсети X.
По его словам, источник в Тегеране проинформировал его о планируемом проведении очередного раунда переговоров между сторонами в столице Пакистана.
Ранее, 11 апреля, Иран и США провели несколько раундов консультаций в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Позднее стороны заявили, что достичь соглашения по долгосрочному урегулированию разногласий не удалось из-за сохраняющихся противоречий.
Официального подтверждения нового раунда переговоров на данный момент нет. Также сообщается, что США объявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана с 13 апреля.
