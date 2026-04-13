США назвали точное время блокады Ормузского пролива

Вашингтон начнет блокаду Ормузского пролива 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 по Баку).

Как передает Day.Az, президент США Дональд Трамп написал об этом в соцсети TruthSocial.

Он уточнил, что США будут блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.

12 апреля американский лидер анонсировал блокаду. По словам Трампа, планируется также задерживать корабли, которые заплатили Ирану пошлину за проход через пролив. Блокадой будет заниматься военно-морской флот США. Кроме того, в этом процессе будут участвовать и другие страны.

11 апреля прошли переговоры между представителями США и Ирана. Диалог продолжался 21 час. Агентство Fars отмечало, что Тегеран отказался от чрезмерных требований Вашингтона относительно Ормузского пролива, мирной ядерной энергии и нескольких других вопросов.