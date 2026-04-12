Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

США заблокируют Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Truth Social Президент США Дональд Трамп.

"С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс блокирования всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него", - написал он.

По его словам, он также отдал распоряжение ВМС искать и перехватывать в международных водах каждое судно, уплатившее сбор Ирану за проход через Ормузский пролив.

"Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море", - написал он.

Трамп отметил, что США также начнут уничтожать мины, установленные иранцами в проливах.

Ранее мы сообщали, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США состоялся в Исламабаде.