Стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США

Третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США стартовал в Исламабаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

Отмечается, что данный раунд переговоров рассматривается как "последний шанс" для Ирана и США достичь взаимопонимания по ряду ключевых вопросов.

С иранской стороны в переговорах участвуют спикер парламента Мохаммад Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи и заместитель председателя Высшего совета национальной безопасности Али Багери. Американскую сторону представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее мы сообщали, что в субботу делегации стран провели в Исламабаде два раунда переговоров.

Кроме того, сообщалось, что переговоры между сторонами могут быть продлены еще на один день для технических обсуждений.