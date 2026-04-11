Начались переговоры между США и Ираном в Исламабаде

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с Ираном в Исламабаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер.

По ее словам, на вопрос о том, стартовал ли переговорный процесс официально, Трамп ответил утвердительно. Комментируя поведение иранской стороны, он отметил, что оценку ее добросовестности даст в ближайшее время.