Что обсуждали США и Иран на переговорах?

В ходе переговоров между иранской и американской делегациями в Исламабаде обсуждались вопросы, касающиеся Ормузского пролива, ядерной программы, компенсаций, санкций и урегулирования конфликтов.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"За последние 24 часа обсуждались различные аспекты основных тем переговоров, включая Ормузский пролив, ядерную проблему, военные компенсации, отмену санкций и полное прекращение войны против Ирана и региона", - написал Баги в соцсети X.

Отметим, что переговоры, как ожидается, продолжатся сегодня.