В Майами сносят знаменитый отель - ВИДЕО

В Майами собрались толпы зрителей, чтобы наблюдать за сносом отеля Mandarin Oriental Miami - одной из самых узнаваемых городских достопримечательностей. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети. На месте отеля планируется строительство нового отеля и жилого комплекса.