Автор: Акпер Гасанов

Как сообщает израильский телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на источники, связанные с "Хезболлой", ликвидирован некий Мануэль Бабихян, которого называют "великим джихадистским командиром" и одним из основателей движения. По этим данным, он отвечал за шестой сектор в районе Бурдж-эль-Баражне в Бейруте.

Что интересно, тело Бабихяна, по имеющимся данным, будет доставлено для захоронения в Армению. Подчеркивается, что это уже второй этнический армянин, погибший в рядах шиитских вооруженных формирований за последний месяц. В связи с этим сам факт появления в информационном пространстве фигур с армянскими фамилиями в контексте структуры "Хезболла" приобретает дополнительное значение.

Напомним, "Хезболла" - военизированная шиитская организация и одновременно политическая партия, выступающая за создание исламского государства в Ливане. Она располагает значительным военным потенциалом, собственной инфраструктурой и широкой сетью международных связей. США обвиняют "Хезболлу" в причастности к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег.

Организация признана террористической в США, Канаде, Израиле, Египте, а также запрещена Лигой арабских государств. Частичные ограничения действуют в ЕС, Великобритании и Австралии. В 2018 году Госдепартамент США включил ее в число пяти крупнейших преступных организаций мира. Показательно и то, что в самом Ливане в последние годы усилилось давление на военную составляющую "Хезболлы", вплоть до заявлений о необходимости ограничения ее вооруженной деятельности внутри страны.

На этом фоне информация о том, что тело боевика "Хезболлы" Мануэля Бабихяна планируется доставить для захоронения в Армению, приобретает дополнительное символическое значение. Тем более, что это уже второй случай гибели армянина в рядах шиитских формирований за последний месяц. В этой связи отмечается, что участие представителей армянской диаспоры в ближневосточных конфликтах не является новой тенденцией.

Исторически значительная часть армянской диаспоры сосредоточена в странах Ближнего Востока, включая Ливан и Сирию. В условиях затяжных региональных конфликтов часть представителей диаспоры оказывалась вовлеченной в различные вооруженные структуры, в том числе радикального характера. В этом контексте часто упоминается фигура Монте Мелконяна - одного из наиболее известных армянских участников вооруженных конфликтов конца XX века.

Мелконян участвовал в ряде ближневосточных конфликтов, а затем оказался в зоне карабахского конфликта, где стал одним из командиров армянских формирований в ходе Первой Карабахской войны. Позднее он был ликвидирован. В Армении при этом ему присвоен статус национального героя.

Этот факт сам по себе отражает сложную и противоречивую систему ценностей, в рамках которой участие в вооруженных и даже террористических структурах может интерпретироваться определенными кругами в Армении как "борьба за национальные интересы". Это я к тому, что как в годы Первой Карабахской войны, так и в ходе 44-дневной войны 2020 года на стороне Армении действительно воевали этнические армяне из Ливана и Сирии.

Многие из них имели за плечами опыт участия в различных вооруженных формированиях Ближнего Востока, включая те, которые применяли методы асимметричной и террористической борьбы. Это объективная реальность, которая фиксировалась многочисленными источниками. На этом фоне история Мануэля Бабихяна выглядит не как исключение, а как продолжение определенной линии.

Вопрос, который неизбежно в этой связи возникает: какова будет реакция армянского общества и политического класса? Будет ли он представлен как "герой", как это произошло с Мелконяном, или же официальные структуры постараются дистанцироваться от подобных фигур? Сам факт того, что тело погибшего направляется в Армению для захоронения, уже свидетельствует о наличии определенных каналов и связей между ближневостояными бревиками и определенными силами в соседней стране.

Причем речь идет не только о маргинальных группах, но и о более широких сетях, способных влиять на политическую повестку. Эти силы могут объективно совпадать в своих установках с так называемыми "реваншистскими" кругами в Армении, выступающими против мирного урегулирования с Азербайджаном. Несмотря на то, что нынешнее руководство Армении в целом декларирует приверженность мирной повестке, внутри соседней страны сохраняется значительное давление со стороны оппозиции, ориентированной на пересмотр итогов последних конфликтов.

В этом контексте участие отдельных армян в боевых действиях на Ближнем Востоке приобретает не только внешнеполитическое, но и внутреннее измерение. Это фактор, который может подпитывать радикальные настроения и создавать дополнительные риски дестабилизации. На противоположном полюсе находится политика Азербайджана, который после восстановления своего суверенитета и территориальной целостности в полном объеме делает ставку на укрепление региональной стабильности.

Баку последовательно продвигает повестку мира, развивает отношения с ключевыми международными игроками, включая США, а также оказывает гуманитарную помощь Ирану. История с Мануэлем Бабихяном высвечивает сразу несколько важных тенденций: транснациональный характер современных конфликтов, сохраняющуюся роль диаспор в вооруженных процессах и наличие внутри Армении сил, ориентированных на радикальную повестку. Именно с этими вызовами, помимо традиционной внутриполитической борьбы, сегодня вынуждено иметь дело армянское руководство. Вопрос лишь в том, насколько последовательно и эффективно оно сможет им противостоять.