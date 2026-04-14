Какой будет погода завтра в Азербайджане?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах полуострова осадки могут временами усиливаться, однако днем ожидается перерыв. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +10°, днем от +13 до +16°. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана также местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки и грозы. Начиная с западных районов утром осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +9°, днем от +15 до +20°, в горах ночью от −3° до +2°, днем от +7 до +12°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az