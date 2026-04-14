Иран потребовал компенсации от пяти стран

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о том, что пять арабских стран обязаны в полном объеме возместить причиненный его стране ущерб, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, возникшие в результате их международно противоправных действий. Как передает Day.Az, его слова передает Pars Today в Telegram-канале.

В этот список вошли Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания - за то, что они приняли участие в войне Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана.

Иравани подчеркнул, что эти пять арабских государств нарушили свои международные обязательства в отношении Исламской Республики, и тем самым понесли международную ответственность.