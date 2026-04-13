Турция стремится внести вклад в дело мира между Азербайджаном и Арменией

Турция прилагает серьезные усилия для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе круглого стола редакторов агентства "Анадолу" в Анкаре.

Х.Фидан отметил, что активные шаги Анкары по недопущению эскалации в регионе проявляются и в дипломатической сфере, в том числе, с целью формирования баланса сил региональных и глобальных игроков.

"Любое изменение ситуации и нестабильность в регионе так или иначе влияют на Турцию, поэтому Анкара обязана обладать перспективой государственного видения процессов в различных частях мира, в том числе, на Южном Кавказе", - подчеркнул глава турецкого МИДа.