Если мы станем рассматривать два коридора - Средний и Север-Юг как элементы единого Прикаспийского транспортно-экономического пространства, то увидим, что они подчинены общим экономическим ритмам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Каспийского института стратегических исследований (Москва) Александр Караваев.

По словам эксперта, действительно интенсивный рост транзитных перевозок в регионе фиксировался в пандемию 2020 года, когда были заблокированы китайские морские порты и ряд международных операторов стали рассматривать сухопутные маршруты Евразии как работающую альтернативу океанским коммуникациям.

"С тех пор значительно выросли транзитные перевозки по северному маршруту через Россию, постепенно возрастал поток по Транскаспийскому маршруту. С 2024 года стали увеличиваться контейнерные перевозки на Каспии, благодаря блок-поездам из КНР. В прошлом году Бакинский торговый порт впервые в своей истории преодолел важный порог в 100 тыс. ТЕU (20-фунтовые контейнеры - ред.) транзитной контейнерной перевалки", - сказал Караваев.

Война в Иране, отметил наш собеседник, стала вторым толчковым моментом евразийских перевозок. Окончательная глубина изменений, по его мнению, пока не видна. Но даже если будет достигнуто юридически зафиксированное перемирие, последствия еще долго будут сопровождать перевозки в Персидском заливе, а транспортные компании будут искать альтернативные маршруты между Китаем и Европой. Но первые эффекты смещения перевозок на "каспийскую широту" уже налицо: азербайджанская железная дорога (ADY) успела отчитаться по мартовским перевозкам - объем транзитных грузов превысил 690 тыс. тонн, что на 21 процент больше по сравнению с мартом 2025 года, отметил Караваев.

"Реалии таковы, что мы имеем несколько маршрутов перевозок из Китая в Европу, интенсивно растущий Транскаспийский и более масштабный от 3 до 5 раз больший по объему контейнерных перевозок - российский железнодорожный транзит, до сих пор интенсивно развивающийся и не заблокированный санкциями. Между этими широтными коридорами несколько разных по объему перевозок, меридианных соединителей "север-юг": казахстанский, азербайджанский, армяно-грузинский автомобильный через Верхний Ларс. Это единая большая сеть, между элементами которой нет конкуренции, как нет противоречий между венозной и артериальной системами одного организма. В единой системе коммуникаций действуют масса хозяйствующих субъектов, несколько национальных регуляторов, множество логистических компаний, несколько значимых региональных проектов, и разнообразная группа инвесторов", - сказал российский эксперт.

По мнению Александра Караваева, нужно попытаться пойти по пути консолидации интересов, то есть попытаться выработать соглашение о Прикаспийском транспортном каркасе. В него можно включить весь комплекс вопросов организации экономики и безопасности транспортного взаимодействия: положения о поддержке и принципах стимулирования своих национальных страховщиков, принципы страхования перевозок в условиях военных кризисов и чрезвычайных ситуаций; единые стандарты и формы электронных сопроводительных документов; унифицированные тарифы и правила обслуживания грузов и т.д.

"Все это должны обеспечить свои же национальные компании региона, при открытом участии других желающих государств Азии и Европы. Понятно, что сразу, с наскока обеспечить подобную координацию не получится. Для начала можно выйти на Меморандум об общих целях и задачах подобного Каспийского соглашения. Текущая и ближнесрочная перспектива 2026 года - наилучшее время для начала движения к этому процессу, к соглашению о сотрудничестве в сфере транспорта и транзита в каспийском регионе", - резюмировал эксперт Каспийского института стратегических исследований.

Лейла Таривердиева