В Азербайджане этих лиц будут принимать на работу без экзамена

В Министерстве юстиции утвержден порядок проведения конкурса на прием на службу государственных судебных исполнителей, а также обязательного обучения. Конкурс будет состоять из тестового экзамена и этапа собеседования.

некоторые лица будут освобождены от экзаменационного этапа.

Так, от тестового экзамена освобождаются лица, занимающие должности со специальными или воинскими званиями в органах прокуратуры и других правоохранительных органах, государственные служащие, занимающие административные должности в иных госорганах, лица, имеющие ученую степень доктора наук в области права, а также бывшие судьи.

Экзамен будет проводиться в электронной форме с использованием информационных технологий.