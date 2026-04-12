В Пакистане заявили, что продолжат посредничество в диалоге США и Ирана - МИД
Пакистан продолжит посредничество в диалоге США и Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.
"Мы надеемся, что обе стороны продолжат действовать в позитивном ключе для достижения прочного мира... Крайне важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по прекращению огня", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США состоялся в Исламабаде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре