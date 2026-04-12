В Пакистане заявили, что продолжат посредничество в диалоге США и Ирана

Пакистан продолжит посредничество в диалоге США и Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

"Мы надеемся, что обе стороны продолжат действовать в позитивном ключе для достижения прочного мира... Крайне важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства по прекращению огня", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США состоялся в Исламабаде.