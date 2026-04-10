Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике

В Мексике загорелся склад кокса на нефтеперерабатывающем заводе Olmeca Dos Bocas. Кадры масштабного пожара опубликовало EuroPost Agency в соцсети X, передает Day.Az.

Государственная нефтяная компания Pemex сообщила, что пожар локализован. Пострадавших нет.